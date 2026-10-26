Balıkesir’de tekne faciası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, balık tutmak amacıyla denize açılan ve içerisinde 7 erkek ile 2 çocuğun bulunduğu, toplam 9 kişinin seyahat ettiği "Elif'im" adlı özel tekne alt kısmından su alarak Kız Adası açıklarında battı. İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik insansız hava aracı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknedeki 6 erkek ile 2 çocuğu kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknede bulunan KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün ise denizde kaybolduğu bildirildi.

5 DAKİKA BİLE SÜRMEDİ

Dr. Şahin Bingüllü'yü bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Sabah saatlerinde de devam eden çalışmalardan acı haber geldi. Ekipler, dün saat 10.30 sıralarında, teknenin battığı noktadan yaklaşık 2 bin 200 metre açıkta Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaştı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, sağlık camiasını yasa boğdu. Batan tekneden sağ kurtulan Murat Eygin, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuklar kamaradaydı, üşüyorlardı. Bize, teknenin su aldığını söylediler. Hemen can yeleklerini çıkarıp verdiler. Bir anda tekne batmaya başladı. Batması 5 dakika sürmedi. Ardından Sahil Güvenlik'i aradık" dedi. Öte yandan, kurtarılan 8 kişi arasında bulunan ve olay sırasında 2 parmağı kopan tekne sahibi Ramazan Yolver, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma'ya sevk edildi. Diğer 7 kişi ise gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildi.