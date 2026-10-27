Doktor Bingüllü’ye gözyaşları ile veda

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen tekne faciasında yaşamını yitiren Burhaniye Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü, altı yıl görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende, eşi Handan Bingüllü'nün sözleri duygusal anlar yaşattı.

'MESLEĞİNE AŞIKTI'

Eşinin ve çocuklarının yaşadığı acıyı dile getiren Handan Bingüllü, eşinin mesleğine bağlı, iyi bir insan, iyi bir eş eş ve mükemmel bir baba olduğunu söyledi. Çocuklarını da hekim olarak yetiştirdiğini belirten acılı eş, "Umarım bundan sonra idealist insanların erkenden yitip gitmeyecekleri bir dünyamız olur" dedi. Kızı Selin ve oğlu Oğuzhan Bingüllü'nün de gözyaşlarına hakim olamadığı törende, helallik alınarak dualar edildi. Dr. Bingüllü'nün naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi. Bingüllü, Kabasakal Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.