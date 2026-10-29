Ege'de gizemli bir ada! Neden 'Tavuk Adası' deniyor?

Ayvalık'ın bakır adasında tarihi dönüşüm! Yıllardır ıssız kalan Tavuk Adası, müze, sanat atölyeleri ve sergi alanlarıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. İşte adanın tarihteki sırları ve yeni projenin tüm detayları...
DİNAMİTLENEN MANASTIRIN ÜRPERTİCİ GEÇMİŞİ!
Tavuk Adası denilince akla gelen ilk şey, adanın ortasında yükselen heybetli taş kalıntılardır. 19. yüzyılda inşa edilen ve Rum Orthodox dünyasında büyük öneme sahip olan Agios Ioannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Manastırı, adanın en büyük yapısıydı. Ancak 1948 yılında, korsan defineleri arayan defineciler ve dönemin tahribatları sebebiyle dinamitlenerek büyük oranda yıkıldı. Yıllarca ıssız kalan adada bu devasa manastırın yalnızca sağlam kalan taş duvarları ve gizemli sütunları günümüze ulaşabildi.
NEDEN 'TAVUK ADASI'? İSMİN ARKASINDAKİ İLGİNÇ GERÇEK
Tarihi kaynaklarda ve Rum haritalarında "Daskalio" ya da "St. John" olarak geçen adanın günümüzdeki adı oldukça ilginç bir geçmişe dayanıyor. Nüfus mübadelesi sonrasında bölgeye yerleşen yerli halk, üzerinde yerleşim bulunmayan bu adayı kümes hayvanları yetiştirmek ve tavuk beslemek amacıyla kullanmaya başladı. Zamanla adı halk arasında "Tavuk Adası" olarak yerleşti ve haritalara da bu isimle kazındı.
SU ALTI ZENGİNLİKLERİ VE DALGIÇLARIN ROTASI
Tavuk Adası sadece karadaki kalıntılarıyla değil, etrafını saran turkuaz sularıyla da bir cazibe merkezi. Ada çevresi, antik çağlardan kalan amfora parçaları ve zengin deniz canlılığı sayesinde Ayvalık'taki dalış okullarının ve günübirlik gezi teknelerinin en favori duraklarından biri konumunda. Adanın sığ ve berrak suları, tarih ile doğanın su altında nasıl bütünleştiğini gözler önüne seriyor.
DEV PROJE: KÜLTÜR VE SANATIN YENİ ÜSSÜ
Sit alanı statüsünde olan Tavuk Adası, hazırlanan özel restorasyon ve dönüşüm projesiyle küllerinden yeniden doğuyor. Doğal ve tarihi dokuya zarar vermeden yürütülen çalışmalarda, adadaki kalıntılar koruma altına alınarak ada açık hava müzesine, heykel parklarına, sergi alanlarına ve uluslararası sanatçıların ağırlanacağı atölyelere dönüştürülüyor. Amaç, Ayvalık'ı Venedik Bienali tarzında küresel bir sanat rotası yapmak.
ZİYARETÇİLERİ NE BEKLİYOR? NASIL GİDİLİR?
Projenin tamamlanmasıyla birlikte ada, Cunda Adası ve Ayvalık limanından kalkacak özel elektrikli teknelerle ziyarete açılacak. Ziyaretçiler hem tarihi manastır kalıntılarını yürüyüş yollarında keşfedebilecek hem de açık havadaki sergileri gezebilecek. Ege'nin büyüleyici gün batımı manzarasına ev sahipliği yapan Tavuk Adası, hem tarih meraklıları hem de sanatseverler için bölgenin 1 numaralı gezi durağı olmaya aday.
2027 YAZINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
Cunda Adası'nın karşısında, Ege Denizi'nin eşsiz manzarasıyla çevrili Tavuk Adası'nda 2027 yaz sezonuyla birlikte yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.