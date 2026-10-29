Ege'de gizemli bir ada! Neden 'Tavuk Adası' deniyor?

DİNAMİTLENEN MANASTIRIN ÜRPERTİCİ GEÇMİŞİ! Tavuk Adası denilince akla gelen ilk şey, adanın ortasında yükselen heybetli taş kalıntılardır. 19. yüzyılda inşa edilen ve Rum Orthodox dünyasında büyük öneme sahip olan Agios Ioannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Manastırı, adanın en büyük yapısıydı. Ancak 1948 yılında, korsan defineleri arayan defineciler ve dönemin tahribatları sebebiyle dinamitlenerek büyük oranda yıkıldı. Yıllarca ıssız kalan adada bu devasa manastırın yalnızca sağlam kalan taş duvarları ve gizemli sütunları günümüze ulaşabildi.

NEDEN 'TAVUK ADASI'? İSMİN ARKASINDAKİ İLGİNÇ GERÇEK

Tarihi kaynaklarda ve Rum haritalarında "Daskalio" ya da "St. John" olarak geçen adanın günümüzdeki adı oldukça ilginç bir geçmişe dayanıyor. Nüfus mübadelesi sonrasında bölgeye yerleşen yerli halk, üzerinde yerleşim bulunmayan bu adayı kümes hayvanları yetiştirmek ve tavuk beslemek amacıyla kullanmaya başladı. Zamanla adı halk arasında "Tavuk Adası" olarak yerleşti ve haritalara da bu isimle kazındı.

SU ALTI ZENGİNLİKLERİ VE DALGIÇLARIN ROTASI

Tavuk Adası sadece karadaki kalıntılarıyla değil, etrafını saran turkuaz sularıyla da bir cazibe merkezi. Ada çevresi, antik çağlardan kalan amfora parçaları ve zengin deniz canlılığı sayesinde Ayvalık'taki dalış okullarının ve günübirlik gezi teknelerinin en favori duraklarından biri konumunda. Adanın sığ ve berrak suları, tarih ile doğanın su altında nasıl bütünleştiğini gözler önüne seriyor.