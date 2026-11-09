Zeytinin her damlası ekonomiye kazandırılıyor

BALIKESİR'İN Edremit Körfezi'nde zeytin hasadının ardından geriye kalan posa (pirina), işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu bölgede pirina fabrikalarında kurutulup çeşitli işlemlerden geçirilen zeytin posasından 100 kilogramda yaklaşık 2 kilogram ham yağ elde ediliyor. Elde edilen yağın bir bölümü rafine edilerek yemeklik ve kızartmalık yağa dönüştürülürken, yüksek asitli yağlar sabun üretiminde kullanılıyor. Yağı alınan posa ise enerji santralleri ve ısınmada yakıt olarak değerlendiriliyor. Pirina yağları, iç pazarın yanı sıra ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Böylece zeytinin yaprağından posasına kadar her parçası ekonomiye kazandırılıyor.