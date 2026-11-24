BALIKESİR Ayvalık'ta, Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmet veren tarihi zeytinyağı ve sabun fabrikası, özgün dokusunu koruyan restorasyonuyla İtalya'daki Domus Restauro e Conservazione Uluslararası Restorasyon Ödülü'nün kısa listesine girdi. Restorasyon ekibi, başarının belgesini Mart 2024'te Ferrara'da düzenlenen törende teslim aldı. Ayvalık kıyısında, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen iki katlı fabrika, geçmişte zemin katında yağhane, üst katında ise sabunhane olarak kullanılıyordu. Uzun süre atıl kaldıktan sonra restorasyon sürecinden geçirilen yapı, bugün Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.