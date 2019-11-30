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Rus askeri gemisi Boğazı’ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

30.11.2019, 13:43

Boğazı'ndan geçen 'na ait keşif gemisi '', 'e doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk botu eşlik etti.

Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA

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