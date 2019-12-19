  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne?

1915 Köprüsü'nde son durum ne?

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne?

19.12.2019, 17:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,18:00

1915 Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 100 metreye ulaştı. tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün Avrupa yakasındaki deniz içindeki kesonları üzerine 9'uncu, Anadolu yakasındaki kesonları üzerine de 10'uncu bloklarının yerleştirilmesiyle köprünün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN