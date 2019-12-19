1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne?

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 100 metreye ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün Avrupa yakasındaki deniz içindeki kesonları üzerine 9'uncu, Anadolu yakasındaki kesonları üzerine de 10'uncu bloklarının yerleştirilmesiyle köprünün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı.