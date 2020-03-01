Batmak üzere olan göçmen botu böyle kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Feneri sahilinden göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere bindiği bot su aldı. 100 metre açıldıktan sonra motoru duran bottaki göçmenler denizde mahsur kaldı. Bir göçmen panikle botla atlayıp, kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmen Küçükkuyu beldesine götürüldü.

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botları motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup denize açıldı. Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik merkezine götürüldü.