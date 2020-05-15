Haberler Çanakkale Ek tedbirler getirildi! Gökçeada'ya maskesiz girmek yasak

Ek tedbirler getirildi! Gökçeada'ya maskesiz girmek yasak

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Bu kapsamda Gökçeada'da da, koronvirüs salgını en aza indirebilmek adına maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.

15.05.2020, 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,17:52











