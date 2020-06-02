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Haberler Çanakkale Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasıyla -Kabatepe feribot hattında her gün karşılıklı üçer sefer yapılacağı bildirildi.

Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

02.06.2020, 12:47

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında önce haftada 5 güne düşürülen, normalleşme sürecinde de her gün olarak güncellenen arabalı vapur seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle, seferler yarından itibaren Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak.

AA

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