Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında önce haftada 5 güne düşürülen, normalleşme sürecinde de her gün olarak güncellenen arabalı vapur seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.
Yeni düzenlemeyle, seferler yarından itibaren Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak.
AA
Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.