Gelibolu’daki orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı

"YABAN HAYATINI KAYBETTİK"

Gece boyunca sahada söndürme çalışmalarını koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına ilk müdahalenin aynı gün saat 15.00'te yapıldığını ancak doğu ve batı yönünde iki şerit halinde ilerleyen alevlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yangının ilk saatlerinde Kumköy ve Yalova köyündeki yerleşim yerleriyle ilgili risk unsurlarının ortaya çıktığını belirten Bakan Pakdemirli, "Yangına 20 helikopter, 2 uçak, 118 arasöz, 20 dozer ve 510 personel ile müdahale edildi. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimizden itfaiye araçları müdahale etti. Sevindirici unsur, can kaybının olmaması. Ama yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabii bir miktar ağacımızı kaybettik. Bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor" dedi.





BAKAN SELÇUK FİDAN DİKMEYE DAVET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, orman yangınlarına dikkat çekerek, herkesi Gelibolu'nun ağaçları anısına fidan dikmeye davet etti. Bakan Selçuk açıklamasında, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım" dedi.



Yangınların yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlarımızın herhangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki yangın bölgesine gitti