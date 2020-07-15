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Haberler Çanakkale Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

'deki kontrol altına alındı

'nin Gelibolu ilçesinde çıkan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

15.07.2020, 15:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,15:22

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sazlıdere ve Adilhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almak ve söndürmek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel çalışmalara katıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA

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