Çanakkale'de korkunç kaza: 3 yaralı

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Küçükkuyu beldesindeki Nusratlı rampalarında bir kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinden Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gitmekte olan Zait Dömeke'nin kullandığı 17 SS 338 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonete, plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü, bariyerlere çarptı.



Sürücü Zait Dömeke ile aynı araçtaki yolcular Gülseren Dömeke ve Mehmet Dömeke yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonete arkadan çarpan saman yüklü kamyonetin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

IHA

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