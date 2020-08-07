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Haberler Çanakkale Ege Denizi'nde 537 tekneye Kovid-19 denetimi

'nde 537 tekneye Kovid-19 denetimi

Komutanlığı ekipleri, genelinde yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında, 'ndeki 537 tekneyi kontrol etti, yaklaşık 15 bin tatilciyi bilgilendirdi.

Ege Denizi'nde 537 tekneye Kovid-19 denetimi

07.08.2020, 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,12:24

Komutanlığın görev alanı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Muğla'nın Fethiye ilçesini içine alan kısma kadar görev yapan ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün deniz araçlarında denetimler gerçekleştirdi.

Komutanlığa bağlı 34 bot ile 16 kara aracının katıldığı denetimlerde, 342 personel görev aldı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel komutasında yürütülen denetimlerde ekipler, denizdeki tekne ve gezi teknelerine yanaşarak, tatilciler ile çalışanların sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Sahil güvenlik ekipleri, plajlarda, balıkçı barınaklarında da Kovid-19 salgınıyla ilgili anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Çalışmada, Ege Denizi'ndeki 537 tekne ve gezi teknesi denetlenirken, yaklaşık 15 bin tatilciye Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde, bir gezi teknesi için tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi. Teknelerde bulunan 4 kişiye de maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 600 lira ceza yazıldı.

AA

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