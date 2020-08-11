Çanakkale'de koronavirüs denetimi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki heyetle kentte alışveriş merkezleri dahil olmak üzere koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ile alışveriş merkezleri dahil birçok yerde koronavirüs denetimi yaptı. Vali Aktaş, ziyaret ettiği iş yerlerinde esnaf ve çalışanlardan maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymalarını istedi.



Kent genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde taksiler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler yapılıyor. Kent merkezinde polis ve belediye ekiplerince sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetleniyor.

DHA

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