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Haberler Aydın Nazilli’de asker uğurlama törenlerine polis denetimi

’de asker uğurlama törenlerine polis denetimi

'ın ilçesinde asker uğurlama töreninde yapıldı. Yapılan denetimlerde, polis ekipleri tarafından anonslarla asker yakınları uyarıldı. Sosyal mesafe ve maske takılması hatırlatılıp konvoylara izin verilmedi.

Nazilli’de asker uğurlama törenlerine polis denetimi

11.08.2020, 14:39 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,14:45

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen asker uğurlama törenlerinde polis tarafından denetimler yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kovid-19 denetimleri kapsamında Nazilli otogarında asker uğurlama törenlerine izin verilmedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslarla sürekli olarak asker yakınları uyarıldı. Sosyal mesafe ve maske takılması hatırlatılıp konvoylara izin verilmedi. Nazilli Emniyeti vaka sayılarının çoğalmaması için herkesin gerekli tedbirleri elden bırakmaması konularına vurgu yaparak vatandaşları uyardı.


IHA

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