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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 700 bin lira olan 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.E. adlı şahıs, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

14.08.2020, 17:42 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,17:45