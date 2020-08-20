Çanakkale'deki bu görüntüler 'pes' dedirtti

Çanakkale'de geçtiğimiz akşam bir kadın yolcu tarafından çekilen bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çanakkale Belediyesi Halk Otobüslerinin birinde çekilen görüntüde otobüsün gereğinden fazla dolu olduğu görüldü. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı toplu ulaşımda tedirgin eden bu görüntülere bir kadın yolcu isyan etti.
"ÇANAKKALE BELEDİYESİ, ÇANAKKALELİNİN SAĞLIĞINI ÖNEMSEMİYOR"
Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Özel aracın yoksa, Korona sana feda olsun anlayışı değil midir bu? Hemşehrilerimiz adına üzülüyoruz, hem de çok. Sayın Ülgür Gökhan'a sormak istiyoruz, bu otobüs bizatihi koronaya davetiye götürmüyor mu sizce de? Çanakkale Belediyesi Yönetimi Çanakkalelinin sağlığını bu kadar mı önemsemiyor? Yazık..." ifadelerine yer verdi.
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