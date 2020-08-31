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Baba ve oğuldan kahreden haber! Her şey yarım saat içinde oldu

Son dakika... 'nin ilçesine bağlı Kemallı köyünde aile içi kavgada dram yaşandı. (60) ve oğlu (25) yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle arka arkaya ederek yaşamlarına son verdi.

Baba ve oğuldan kahreden haber! Her şey yarım saat içinde oldu

31.08.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,09:42

Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Naim Çetinkaya ile Geyikli Beldesi'nde bir iş yerinde çalışan oğlu Faruk Çetinkaya (25), bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından ilk olarak baba Naim Çetinkaya, hayvanlarını kapattığı kışlaya giderek av tüfeği ile intihar etti.

Babasının kışlada intihar ettiğini öğrenen Faruk Çetinkaya, yarım saat sonra Kemallı Göleti kenarına giderek av tüfeğiyle intihar etti.

Yaşanan aile faciasının ardından köye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardınan baba ve oğlunun cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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