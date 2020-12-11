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Haberler Çanakkale Ayvacık’ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu

’ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu

Son dakika... 'de iki gündür kayıp olan 83 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin iz takip köpeğiyle yaptığı çalışmalar sonucunda bulundu.

Ayvacık’ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu

11.12.2020, 16:56

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan yaşlı kadın Ayşe Ok (83), jandarma tarafından ormanlık alanda sağ bulundu.

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde yaşayan Ayşe Ok, 9 Aralık tarihinde sabah saat 08.00 sularında evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi.



Yakınları eve dönmeyen Ayşe Ok için Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpeği (ROKA) ile Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp Ayşe Ok'u bulmak için arama çalışması başlattı.

Ok, aynı gün akşam saatlerinde köyden 2.5 kilometre uzaklıkta karagöz mevkiinde ağaçlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ayşe Ok yakınlarına teslim edildi.

DHA

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