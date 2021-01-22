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'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen fosili ele geçirildi

Son dakika... Çanakkalede polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosili ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi
AA

22.01.2021, 13:21

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, M.V. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Deniz yıldızı fosiline el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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