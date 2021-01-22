Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, M.V. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Deniz yıldızı fosiline el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.