Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, deniz yıldızı fosili ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, M.V. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Deniz yıldızı fosiline el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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