Türkiye'den Şam'a kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye'de

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin ardından ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etti. İzleyen süreçte, Suriye'de yeni dönemde ortaya çıkan olumlu atmosferin sonucu olarak Türkiye ve Suriye arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler devam etti. Bu kapsamda, iki ülke arasında 3+3 formatında görüşmeler gerçekleştirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya geldi. Bu toplantının ardından Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'la birlikte 13 Mart 2025'te Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulundu. İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlendi.