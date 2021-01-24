CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde skandal! Astım hastası itfaiyeciye sürgün

Her fırsatta demokrasinin evrensel değer ve ilkelerine dem vuran, özgürlük, eşitlik naraları atan CHP'nin insana verdiği değer Çanakkale'de bir kez daha gözler önüne serildi. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli astım hastası itfaiye eri, onca rapora rağmen göreve gönderildi. Hasta olduğunu ve dumandan etkilendiğini söyleyince de tutanaklar tutulup tayin üstüne tayin yedi.



GÖREVİNE AŞIKTI

2007 yılında Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde sağlıkçı itfaiye eri olarak göreve başlayan 39 yaşındaki Hasan Çağrı Kılıç, görev yaptığı süre boyunca amir ve müdürlerinden sayısız ödül ve takdir kazandı. Görevi boyunca tüm kursları başarıyla tamamlayan Kılıç, adeta mesleğine aşıktı.





HASTALIĞINA RAĞMEN ÇALIŞTI

Görevini kutsal bir vazife olarak gören itfaiye eri Kılıç, 2015 yılında rahatsızlanmasına rağmen personel yetersizliği ve arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına doktora dahi gitmedi. 2018 yılında ağrıları artan, yoğun duman ve su buharından fazlasıyla etkilenen Kılıç, hastaneye başvurdu.



DUMANDAN ETKİLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'nden aldığı Alerjik Rinit ve Kronik depresyon kurul raporlarını iş yeri hekimine sunan Kılıç, kurum hekimi tarafından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde Kılıç'a astım tanısı kondu. Heyet hazırladığı raporda Kılıç'ın görevi boyunca yoğun dumana maruz kalması nedeniyle meslek hastalığına yakalandığını ve görev yapamayacağını bildirdi.





APAR TOPAR İZNE ÇIKARTILDI

Mesleğine aşıkken astım hastası olan Kılıç, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nden aldığı kurul kararları ve hastane raporlarını İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli işyeri hekimine sundu.



ÇALIŞTIRILMAZ RAPORU VAR

İşyeri hekimi, yaptığı son değerlendirmede Kılıç'ın "itfaiye ve benzeri ağır ve tehlikeli işlerde dikkat gerektiren pozisyonlarda, yüksekte, tozlu ortamlarda çalıştırılamayacağını, konfor şartları ayarlanmış büro ortamında görev verilebileceğini" belirten raporu hazırlayarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne sundu.





TUTANAK TUTULUP İZNE GÖNDERİLDİ

İtfaiye Müdürlüğü'ne geri dönen ve ilgili müdürlere raporlarını sunan Kılıç'a beklemediği tepki amirlerinden geldi. İtfaiye de görevli amir ve çavuşlar Kılıç'ın İtfaiye kıyafetlerini giymesini ve göreve başlamasını emretti. Görev yapamaz raporunun olduğunu söylemesine ve göstermesine rağmen Kılıç'a tutanak tutan İtfaiye amirleri, tutanağın ardından Kılıç'ı apar topar izne gönderdiler.



GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yaşadığı olaylar karşısında şaşkına dönen itfaiye eri Hasan Çağrı Kılıç, izindeyken bir şok daha yaşadı. Kılıç, Yasalara göre hiçbir memurun kendi sınıfının ve kademe derecesinden altında onay alınmadan çalıştırılmaması gerekirken Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Cenaze İşleri'nde görevlendirildiğini öğrendi.



BİR SÜRGÜN DAHA

İzninin ardından Cenaze İşleri'nde göreve başlayan Kılıç, 3 ay süren görevin ardından tekrar İtfaiye Müdürlüğü'ne tayini çıkartıldı. İtfaiye Müdürlüğü'ne gönderilen Kılıç'ın astım hastası olmasına ve görev yapamaz raporuna rağmen amirleri, genç adama tekrar göreve çıkması konusunda baskı uygulayıp hakkında tutanak tuttular. İtfaiye kıyafetlerini giyip göreve gitmesi konusunda zorlanan Kılıç bu kez de Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne tahsildar olarak sürüldü.



Yaşadığı sürgünler ve gördüğü baskılar nedeniyle Kılıç, mahkeme başvurdu.



Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart

SENDİKA TOPA TUTTU

İtfaiye eri Hasan Çağrı Kılıç'a uygulanan baskılar nedeniyle bağlı bulunduğu sendikadan sert bir açıklama geldi. Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart, "Hak, hukuk, adalet diyerek yola çıkanlar, asla haksızlık ve adaletsizlik yapmamalıdırlar. Çanakkale Belediyesi'nde görevli işyeri temsilcimize usulsüz soruşturma açılarak açığa alınmış, iki yıl içinde hukuksuz olmasına ve mahkeme kararlarına rağmen yedi kez görev yeri değiştirilmiştir. Çanakkale Belediyesi idarecilerinden üyelerimize karşı uyguladıkları her türlü baskı ve mobbing'e son vermelerini istiyoruz! Bu anlayışın hakim kılınması için ilk iş olarak itfaiye, zabıta müdürlükleri ve diğer birimlerde yıllardır açılmayan görevde yükselme sınavlarını açmalarını, buralarda görev yapan emekçilerin kariyer ve liyakat haklarının kullandırılmasını talep ediyoruz." dedi.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu'na da seslenen başkan Kart, "Özellikle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında bütün CHP belediyelerine gönderdiği 10 maddelik bildiri ile bütün çalışanlara eşitlik, hak, emek, adaletten asla taviz verilmeden bir çalışma ortamı sunulması ve devlet memurluğunun olmazsa olmaz 3 ilkesi kariyer, liyakat, sınıflandırmadan asla ödün verilmemesi ve yine bu konunun bizzat takipçisi olduklarını dile getirdiler. Çanakkale Belediyesi'ni, Sayın Genel Başkanın bildirisine uymaya ve uygulamaya davet ediyoruz." diye konuştu.