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Haberler Çanakkale Çanakkale'de kahreden olay! Henüz 2,5 yaşındaki çocuk...

'de kahreden olay! Henüz 2,5 yaşındaki çocuk...

'nin ilçesinde dördüncü kattaki evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun babası ile annesi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çanakkale'de kahreden olay! Henüz 2,5 yaşındaki çocuk...
AA

04.03.2021, 13:42

Suriye uyruklu Kurdi ailesinin Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evlerinde 2,5 yaşındaki kızları Fatmagül oynadığı sırada balkona çıktı. Balkondan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmagül Kurdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun babası ile annesi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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