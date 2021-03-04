Suriye uyruklu Kurdi ailesinin Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evlerinde 2,5 yaşındaki kızları Fatmagül oynadığı sırada balkona çıktı. Balkondan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.
Ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmagül Kurdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun babası ile annesi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.İzmir'de korkunç son! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Çanakkale'de kahreden olay! Henüz 2,5 yaşındaki çocuk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.