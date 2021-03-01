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'de korkunç son! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

'in ilçesinde, (88) evde yemek yaptığı ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

İzmir'de korkunç son! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
DHA

01.03.2021, 08:30

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocaömer Mahallesi Geven Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ağıldan eve dönen Hasan Çiçek (88) duman kokusunu fark etti. İçeriye girdiğinde eşi Fatma Çiçek'i yerde haraketsiz gören Hasan Çiçek komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Fatma Çiçek'in vücunda yanıklar olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken iddaya göre, Fatma Çiçek'in yemek yaptığı sırada ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturması ardından çıkan yangında alevlerin arasında kaldığı ileri sürüldü. Savcının incelemesinin ardından Fatma Çiçek'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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