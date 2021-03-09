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Haberler Çanakkale Çanakkale'de bir köy için karantina kararı

'de bir köy için karantina kararı

'nin ilçesinde Karasuçam köyü, bu akşam saat 21.00'den itibaren, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köy içerisinde sık sık vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılacak.

Çanakkale'de bir köy için karantina kararı
DHA

09.03.2021, 14:58

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, pozitif vakalarda artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Karasuçam köyü, bugün akşam saat 21.00'den itibaren, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapıldığı köyde yaşayanların ihtiyaçları, muhtarlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Muhtar ve imam tarafından da köy içerisinde sık sık anonslar yapılarak, vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılacak.

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