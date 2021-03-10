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Haberler Çanakkale Son dakika: Seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

: Seferler nedeniyle iptal edildi

haberi 'den geldi. ile hattında yarın yapılacak bazı seferlerin nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Son dakika: Seferler fırtına nedeniyle iptal edildi
AA

10.03.2021, 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021, 18:47

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.

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