Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.
Son dakika: Seferler fırtına nedeniyle iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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