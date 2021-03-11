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'de Derenti köyü karantinaya alındı

'nin ilçesine bağlı Derenti köyü, vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kapsamında kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıp, aykırılığın durumuna göre ilgili kanun maddelerinden işlem yapılacak.

Çanakkale'de Derenti köyü karantinaya alındı
DHA

11.03.2021, 12:20

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında dün toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Derenti köyünün, vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ayrıca köyde geçici süreyle düğün ve nişanlar ertelenecek, toplu ibadetler kısıtlanacak, cenaze namazları namaz vakitlerinden önce belirlenecek saatte kılınacak. Cenaze defin işlemleri kalabalık oluşturulmadan yerine getirilecek, taziye ziyaretlerinin toplu şekilde yapılmasına izin verilmeyecek. Karantinadaki vatandaşların ise adreslerini terk etmemeleri sağlanacak.



İşçi servisleri gibi toplu ulaşım araçlarının giriş-çıkışları geçici sürüyle durdurulan köyde yaşayanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek grubu, tarafından karşılanacak.

Karantina kapsamında kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıp, aykırılığın durumuna göre ilgili kanun maddelerinden işlem yapılacak.

Çanakkale'de bir köy için karantina kararı

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