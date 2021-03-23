Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Datça’da deniz yüzeyindeki kirlilik göze çarpıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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