Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Son dakika... Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

23.03.2021, 11:09