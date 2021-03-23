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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ve 'ya feribot seferleri yapılamıyor

Son dakika... 'de, 'nde fırtına nedeniyle ve ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

23.03.2021, 11:09

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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