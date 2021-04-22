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açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

'nin ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 101 düzensiz göçmen, Türk ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

22.04.2021, 08:41

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 Nisan Salı günü lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

101 düzensiz göçmen Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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