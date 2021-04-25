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Haberler Çanakkale Kırmızı renkli Çanakkale'de bir beldenin karantina süresi uzatıldı

Kırmızı renkli 'de bir beldenin karantina süresi uzatıldı

'nin ilçesindeki beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının 6 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kırmızı renkli Çanakkale'de bir beldenin karantina süresi uzatıldı
AA

25.04.2021, 11:23

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantina uygulanan yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda, daha önce karantina uygulanan Gümüşçay beldesinde görülen yeni tip koronovirüs vakalarının artışının önüne geçmek, hastalığın vatandaşlar arasında yayılımını engelleyerek toplum sağlığını korumak amacıyla uygulanan kısıtlamaların beldede görülen koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülme sıklığı ve seyri göz önünde bulundurularak karantinanın 6 gün daha devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

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