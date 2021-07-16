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Çanakkale'de hareketli anlar! Durağa bırakılan valiz korku yarattı

Çanakkale'de otobüs durağına bırakılan şüphe üzerine fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen valizin sahibi H.G., telefonunu tamire bıraktığını, ardından da helva almaya gittiğini söyledi.