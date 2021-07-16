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Çanakkale'de hareketli anlar! Durağa bırakılan valiz korku yarattı

Çanakkale'de otobüs durağına bırakılan şüphe üzerine fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen valizin sahibi H.G., telefonunu tamire bıraktığını, ardından da helva almaya gittiğini söyledi.

Çanakkale'de hareketli anlar! Durağa bırakılan valiz korku yarattı
DHA

16.07.2021, 15:12

Demircioğlu Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir otobüs durağına bırakılan valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirip, Demircioğlu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.

Bir süre sonra olay yerine gelen H.G., telefonunu tamire bırakıp, helva almaya gittiğini, bu sürede valizini otobüs durağına bıraktığını söyledi.

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