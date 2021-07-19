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Haberler Çanakkale Herkes keyif için sahilde gezerken, o bir elinde kova bir elinde fener suyun içindeydi

Herkes keyif için sahilde gezerken, o bir elinde kova bir elinde fener suyun içindeydi

Çanakkale'de gece yarısı yürüyerek denizde dolaşan, bir elinde fener bir elinde kova yengeç avlayan adam görenleri şaşırttı. Havanın kararmasıyla yengeçlerin kayaların altına gizlendiğini belirten adam, "Ekmek parası için bunu yapıyorum" dedi.

Herkes keyif için sahilde gezerken, o bir elinde kova bir elinde fener suyun içindeydi
İHA

19.07.2021, 11:36

İnsanların güneşin batmasıyla huzur bulmak için yürüdüğü Çanakkale sahilinde, ekmek parası için paçaları sıvayıp denizde yürüyen adam dikkat çekti.

Yaz aylarının vazgeçilmez keyiflerinden bir olan sahil yürüyüşleri, bazıları için farklı anlamlara geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından yaz tatili için Çanakkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, gecenin karanlığında denizin içindeki adamı görünce gözlerine inanamadı.



Bir elinde kova, bir elinde fener ile paçalarını sıvayarak suyun içinde sahil boyu yürüyen adam, herkesin dikkatini çekti. Kimi zaman feneri suya yaklaştıran kimi zaman eğilip kayanın altını eliyle kontrol eden adamın ekmek parası için bunu yaptığı ortaya çıktı. Havanın kararmasıyla yengeçlerin kenarlara ve kaya altlarına gizlendiğini belirten adam, yakaladıklarını satarak ev bütçesine bir nebze de olsa katkı sunduğunu söyledi.



Yaklaşık 3-4 saat dizlerine kadar suyun içinde gezinen adam, her akşam bunu tekrarladığını ifade etti.

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