Herkes keyif için sahilde gezerken, o bir elinde kova bir elinde fener suyun içindeydi

İnsanların güneşin batmasıyla huzur bulmak için yürüdüğü Çanakkale sahilinde, ekmek parası için paçaları sıvayıp denizde yürüyen adam dikkat çekti.



Yaz aylarının vazgeçilmez keyiflerinden bir olan sahil yürüyüşleri, bazıları için farklı anlamlara geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından yaz tatili için Çanakkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, gecenin karanlığında denizin içindeki adamı görünce gözlerine inanamadı.





Bir elinde kova, bir elinde fener ile paçalarını sıvayarak suyun içinde sahil boyu yürüyen adam, herkesin dikkatini çekti. Kimi zaman feneri suya yaklaştıran kimi zaman eğilip kayanın altını eliyle kontrol eden adamın ekmek parası için bunu yaptığı ortaya çıktı. Havanın kararmasıyla yengeçlerin kenarlara ve kaya altlarına gizlendiğini belirten adam, yakaladıklarını satarak ev bütçesine bir nebze de olsa katkı sunduğunu söyledi.





Yaklaşık 3-4 saat dizlerine kadar suyun içinde gezinen adam, her akşam bunu tekrarladığını ifade etti.