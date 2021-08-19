  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de yürekleri ağza getiren an! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Çanakkale'de yürekleri ağza getiren an! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü. O sırada kamyonun yanında bulunan küçük çocuk, tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Çanakkale'de yürekleri ağza getiren an! Ölümden saniyelerle kurtuldu
İHA

19.08.2021, 14:56

Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Gün Caddesi üzerinde korkutan bir olay yaşandı. Bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan 1 palet yuğla yola devrildi.

O esnada kamyonun yanında bulunan küçük bir çocuk tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, küçük çocuğun korkarak olay yerinden uzaklaşma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de yürekleri ağza getiren an! Ölümden saniyelerle kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.