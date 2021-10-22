Gökçeada açıklarında lastik bottaki 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmenin olduğu bölgeye gitti.

Ekipler motor arızası nedeniyle lastik botta mahsur kalan 15'i erkek, 6'sı kadın ve 13'ü erkek çocuk, 4'ü ise kız çocuk olmak üzere Afgan 38 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenler batmak üzereyken kurtarıldı