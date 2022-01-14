  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi ‘Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

DHA

14.01.2022, 12:34

Rus savaş gemisi ‘Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 113 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Rus savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.