Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:48'de meydana gelen depremin derinliğinin 18.76 km olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi.

Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125,84 kilometre, Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16,5 kilometre olarak belirlendi.

AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

'GEÇMİŞ OLSUN ÇANAKKALE'

AFAD yaptığı ikinci açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.