N'oldu utandın mı bakkal amca? Denizli'de mide bulandıran olay: Çocukları taciz etmiş

Denizli'de mide bulandıran olay: Çocukları taciz etmiş Denizli'de okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciyi cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal işletmecisi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Mide bulandıran olayın ortaya çıkmasından sonra başka öğrencilerinde aynı istismara maruz kaldığı belirlendi.









Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda, bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmeni anlatıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, bakkal işletmecisi G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu kısımda sıkıştırılarak taciz edildi.

Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçarak uzaklaşan mağdur çocuk, yaşadıklarını okulundaki rehber öğretmenine anlattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı okulda eğitim gören 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha, G.T.'nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omzuna kol atmaya çalıştığını söyleyerek şikayetçi oldu.