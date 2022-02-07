Çanakkale’de kanlı pusu

Çanakkale Kepez'de seyir halindeki bir otomobile arkadan açılan ateş sonucu bir kişi öldü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı operasyon başlattı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can veren Sercan Yüksel'in (35), bir kaç gün önce ailesine "Beni öldürecekler" dediği ortaya çıktı. Kanlı pusunun ardında milyonluk uyuşturucu trafiği olduğu ileri sürüldü. İhsan Şenkartal Caddesi, Hamidiye Camii önünde dün gece 01.30'da yaşanan olayda, 4 saldırgan çiğ köfte dükkanı işleten evli ve bir çocuk babası Sercan Yüksel'i (35) konuşmak için Hamidiye mahallesine çağırdı.

BAŞINDAN YARALANDI

Yüksel, aracıyla kavşakta yavaşladığı sırada 4 kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Ateş açılan Sercan Yüksel aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halindeki TIR'a çarparak güçlükle durdu. Saldırganlar ise araca ateş etmeye devam ederek kaçtılar. Yüksel başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

KAMERALAR İNCELENİYOR

4 kişi oldukları ileri sürülen saldırganlar kaçtı. Yüksel ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yüksel'in hastaneye gelen yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, bir süre önce 'beni öldürmek isteyenler var' dediğini ileri sürdüler. Kanlı pusunun ardından saldırganların yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirilirken, camide ve çevre dükkanlardaki güvenlik kameralarının görüntülerine el konuldu.

OTOMOBİL KİRALIK ÇIKTI

Olayın milyonluk uyuşturucu ticaretinden kaynaklandığı ileri sürülürken, Yüksel'in kullandığı aracın 2 gün önce Çan'da bulunan S.G'ye ait şirketten başka biri tarafından kiralandığı tespit edildi.

SUAT SALGIN