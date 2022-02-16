Çanakkale Boğazı’ndan bir Rus gemisi daha geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya Donanması'na ait 'Epron' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.





Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Epron', saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçtiler! Türk botları eşlik etti