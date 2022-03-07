4 yıldır Türk bayrağı ile Çanakkale’ye yürüyor

TOKAT 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (55), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı anısına İstanbul'dan çıktığı vefa yürüyüşünün 4. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 4 yıldır vefa yürüyüşünü sürdüren Gümüş'ü Süleymanpaşa ilçesi sahilinde AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşıladı.

"BU RUH BİZDE BİTMEZ"

SAHİLDE oturup ikram edilen çayları içen Gümüş, burada bir süre mola verdikten sonra Türk bayrağını alarak yoluna devam etti. Gümüş, yürüyüş boyunca yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade ederek, Çanakkale'ye kadar yürüyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk bayrağını hediye edeceğini söyledi. Yolda gazetecilere açıklama yapan Saffet Gümüş, "Çanakkale ruhu bizde bitmedi, bitmeyecek" dedi.

■ SUAT SALGIN