Çanakkale Şehitleri Parkı’nda çevre ayıbı

Belediyesi'nce yaptırılan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'nın havuzunda oluşan hasar ve çevrenin çöplerle dolu içler acısı hali, görenlerin tepkisine neden oluyor. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, "Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş" dedi. Keseli ile partililer ve vatandaşlar, çevrede ve parkın havuzundaki çöpleri topladı.

Partililer, parkta Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu panoların yıpranmış olmasına da tepki gösterdi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde şehitlerin kemiklerinin sızladığını belirten Keseli, "Gönül isterdi ki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, onlara yakışır bir zeminde olalım. Buraya bugün bile uğramayan CHP'li belediye nerede? " ifadelerini kullandı.