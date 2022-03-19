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Haberler Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz

1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla dün açılan dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Bölgeye büyük katkı sağlayacak olan köprüden bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak.

İHA

19.03.2022, 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 10:35

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.



Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

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