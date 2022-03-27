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Haberler Çanakkale Çanakkale'deki suç örgütü soruşturmasında yeni karar! İtiraz üzerine tutuklandılar

Çanakkale'deki suç örgütü soruşturmasında yeni karar! İtiraz üzerine tutuklandılar

Son dakika.. Çanakkale'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan ve ev hapsi kararı verilen 10 zanlıdan 9'ü için yapılan itiraz üzerine tutuklama kararı verildi.

AA

27.03.2022, 13:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022, 13:52

Çanakkale’deki suç örgütü soruşturmasında yeni karar! İtiraz üzerine tutuklandılar

Çanakkale'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve haklarında ev hapsi verilerek serbest bırakılan 10 zanlıdan 9'u hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer 10 kişi ise çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesinin ardından hakimlikçe D.A, T.H, P.T, M.A, M.S, M.K, M.F.A, P.A.U. ve B.İ.T'nin tutuklanması, T.H'nin ise ev hapsi cezasının devamına hükmedildi.

Bunun üzerine tutuklama kararı çıkarılan zanlıların 7'si yakalandı, firari 2 kişi için çalışma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma", "nitelikli tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Eğlence mekanı tarayanlara ev hapsi

Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma" suçunu da işledikleri ileri sürülen zanlıların adreslerinde tabanca ve şarjör, tüfek, 52 av tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, bıçak, 3 bilgisayar, ses kayıt cihazı ve 2 çek karnesi ile senet ele geçirilmişti.

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