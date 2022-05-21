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Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama

Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Aramalarda 56,51 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 168,76 gram metamfetamin, 24,88 gram eroin, 23 sentetik ecza, 5 ecstasy hap, 52 kök kenevir ele geçirildi.

DHA

21.05.2022, 15:46

Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da 150 personel ve 6 narkotik köpeği ile uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 'Narkolina' adıyla operasyon düzenledi.

40 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Polis ekipleri, 6 ay süren teknik takip sonucu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda; 56,51 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 168,76 gram metamfetamin, 24,88 gram eroin, 23 sentetik ecza, 5 ecstasy hap, 52 kök kenevir ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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