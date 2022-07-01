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Çanakkale'de faciadan dönüldü! Tüp taşıyan kamyon alev aldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen olayda tüp taşıyan kamyonun önce lastikleri patladı ardından balataları alev aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa söndürüldü.

İHA

01.07.2022, 15:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022, 15:16

Çanakkale’de faciadan dönüldü! Tüp taşıyan kamyon alev aldı

Olay, Gelibolu- Eceabat karayolunda tersane mevkiinde meydana geldi. Tüp taşıyan 24 AAT 190 plakalı Ford marka kamyonun arka sağ dingilinin yerinden çıkmasıyla birlikte lastikleri patladı. Daha sonra kamyonun balataları yanmaya başladı.

Alevleri gören diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kasada bulunan tüplere sıçramasını da engelleyerek kısa sürede söndürmeyi başardı.

Tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol yapılan işlemlerin ardından yeniden açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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