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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 283 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.