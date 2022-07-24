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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberi....Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 3 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

24.07.2022, 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022, 16:45

Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altında

Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale edildi.

Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan ve 3 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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