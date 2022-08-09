  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'deki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'deki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'ye bağlı Yenice ilçesinde saat 11.30 sularında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanları farkeden vatandaşın ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ekipleri geldi. Tam zamanında müdahele edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İHA

09.08.2022, 13:50

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale’deki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü civarında saat 11.30 sularında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin üzerine olay yerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve Yenice Belediye itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale’deki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

100 metrekare alanın zarar gördüğü yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda çıkan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA