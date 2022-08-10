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Haberler Çanakkale Eşini katleden kocadan korkunç paylaşım: "Gururlu hissediyor"

Eşini katleden kocadan korkunç paylaşım: "Gururlu hissediyor"

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan olay insanlık yok dedirtti. Dün akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden Gencay Korur, Ayşe Koru'u tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cani kocanın cineyetin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım kan dondurdu.

İHA

10.08.2022, 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022, 10:02

Eşini katleden kocadan korkunç paylaşım: Gururlu hissediyor

Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' diye yaptığı paylaşımda, 'ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' dedi.

Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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